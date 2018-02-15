Мир за ночь. 14-15 февраля 2018 года

Во Флориде 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе. Подозреваемый задержан, им оказался бывший ученик школы, отстраненный от занятий по «дисциплинарным причинам».

В ночь с 14 на 15 февраля в сотнях километрах от Алматы произошло два землетрясения. Первое зарегистрировано сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 февраля в 23:14 мин. Эпицентр расположен в 378 км на восток от Алматы на территории Китая, магнитуда MPV 4.5. Второе – 15 февраля в 4:30 с эпицентром в 517 км на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана, Кыргызстана и Китая и магнитудой MPV 4.1.

В средней школе в штате Флорида, США, по меньшей мере 17 человек погибли во время стрельбы. По данным СМИ, стрелка задержали. Подозреваемый – 19-летний Николас Круз, бывший ученик школы, которого исключили по «дисциплинарным причинам». CBS со ссылкой на полицию сообщают, что стрелок вызвал пожарную тревогу, чтобы создать хаос в школе, а после этого начал стрелять. Как минимум 14 человек доставлены в больницы. Некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых.

«Мои молитвы и соболезнования семьям и жертвам этой ужасной стрельбы во Флориде. Нельзя допустить, чтобы ребенок, учитель или кто-то другой когда-либо чувствовал себя в такой опасности», – написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума ушел со своего поста. 75-летний глава государства объявил об этом в телеобращении к народу. Отставка вступила в силу незамедлительно.

Ранее, во вторник, в Претории прошли напряженные переговоры представителей правящей партии «Африканский национальный конгресс» с президентом Зумой. Руководство правящей партии заявило, что вопрос с отставкой Джейкоба Зумы «должен быть решен срочно», однако прийти к соглашению о конкретных временных рамках участники совещания не смогли.

Бывший председатель совета директоров казахстанского БТА-банка Мухтар Аблязов подал иск в судебные органы Франции, в котором он оспаривает объективность судей Экс-ан-Прованса, рассмотревших его дело и вынесших вердикт о его экстрадиции в Россию. В иске указывается, что французское государство «допустило серьезную ошибку», не воспрепятствовав ведению судебного разбирательства двумя судьями-женщинами, которые, по данным защиты Аблязова, «обменивались документами и даже провели встречу с некими адвокатами, ранее неоднократно защищавшими в судах интересы Казахстана». Судебное разбирательство по данному иску со стороны Мухтара Аблязова началось 14 февраля в парижском суде, сообщает Коммерсант.

Президент США Дональд Трамп провел встречу с министром финансов Стивеном Мнучиным, на которой обсуждались новые санкции в отношении России. По словам министра финансов, Трамп приветствовал работу ведомства по ограничительным мерам. «Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется»,— заявил в Конгрессе Мнучин.

Верховный суд назначил рассмотрение иска Ксении Собчак с требованием отменить регистрацию Владимира Путина на президентских выборах на 16 февраля. Ранее 14 февраля Собчак пожаловалась в Верховный суд России на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. По ее мнению, ЦИК не имел права этого делать, так как Путин уже занимал эту должность позволенные Конституцией «два срока подряд».

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев заявил, что иск Ксении Собчак не имеет оснований. «Эта тема неоднократно обсуждалась, она давно закрыта»,— сказал он.

Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил граждан России Владимира Дринкмана к 12 годам за киберпреступления и кражу финансовой информации, и Дмитрия Смилянец к 4 годам и 4 месяцам. Судья оценил ущерб от деятельности Дринкмана почти в 312 миллионов долларов, окончательно эта сумма к возмещению будет определена на слушаниях 13 апреля.

Дринкман и Смилянец были экстрадированы в США из Нидерландов после ареста в 2013 году. Позже оба признали себя виновными в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт.