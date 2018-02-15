В Казахстане в ближайшие трое суток ожидаются снегопады

В большинстве областей Казахстана с 15 по 17 февраля ожидаются снегопады, метели, сильный порывистый ветер, сообщает РГП «Казгидромет».

«С циклоном, находящимся над восточными районами республики, связаны две системы атмосферных фронтов. С прохождением этих фронтов через территорию Казахстана, в большинстве областей ожидаются снегопады, метели, сильный порывистый ветер. На юге и юго-востоке в предстоящие сутки местами возможны сильные осадки, преимущественно в горных районах. В тыл атмосферным фронтам, с северо-западных районов Европейской части России смещается обширный антициклон, который будет удерживать морозную погоду в республике», - говорится в сообщении синоптиков.

В Шымкенте двухдневный дождь сменился снегом. По данным акимата, город готов к сезону ливней и паводков. В ближайшее время городским коммунальщикам во избежание подтоплений предстоит очистить 146 км каналов и 550 км лотков, уточнили в пресс-службе акимата Шымкента.

В четверг штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской, Костанайской, Акмолинской и Жамбыльской областях, помимо осадков местами ожидаются туман, метель и сильный ветер.

В Алматы в пятницу и субботу, по прогнозам синоптиков Казгидромет, осадки не ожидаются, однако температура воздуха будет минус 3-5 градусов днем, а ночью — 8-13.

В столице Казахстана в пятницу ночью возможен снегопад, днем температура будет минус 16-18, ночью 21-23. В субботу в Астане без осадков, днем ожидается температура 13-15 морозов, ночью — 22-24.