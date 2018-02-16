6223 ребенка проживают в казахстанских детских домах

Количество воспитанников детских домов в Казахстане за последние восемь лет сократилось более чем вдвое. Если в 2009 году в них проживало более 15 тысяч детей, то сегодня – 6 223 человека, сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования и науки.

«За период 2009-2017 годов количество воспитанников детских домов сократилось на 60% - с 15 116 человек до 6 223. При этом сеть детдомов сократилась с 213 до 137, т.е. на 35%. Из них 49 - работают по типу семьи. С начала 2017 года созданы 22 приемные семьи, законодательно закреплены и материально стимулируются государством все 4 формы семейного устройства – усыновление, патронат, опека, приемная семья», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, переломным в развитии семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, стал 2017 год. Именно тогда была запущен Республиканский банк детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря ему граждане, желающие принять детей в свою семью, получили возможность сами, без бюрократических проволочек, в кратчайшие сроки «подобрать ребенка».

«Только с начала 2017 года через банк обрели свои семьи и усыновлены 394 ребенка, 2437 – переданы под опеку, 219 – на патронатное воспитание», - отмечают в ведомстве и выражают уверенность, что «этот, безусловно, эффективный механизм, в будущем позволит устроить в семьи практически всех детей, которые не могут по тем или иным причинам проживать с родителями».