Мир за ночь. 18-19 февраля 2018 года

Стрельба в одной из дагестанских церквей во время празднования масленицы, авиакрушение в Иране, ракетный обстрел Израиля со стороны Сектора Газа и признание «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» лучшим фильмом по версии Британской академии кино и телеискусства (BAFTA).

Местный житель открыл огонь во время празднования масленицы в дагестанском городе Кизляр. В результате нападения погибли пять человек., ещё столько же пострадали, пишет издание Republic. Мужчина устроил стрельбу около одной из кизлярских церквей 18 февраля, когда прихожане стали выходить после службы. Он был убит сотрудниками правоохранительных органов, открывшими ответный огонь. Настоятель храма рассказал, что перед тем как стрелять, мужчина кричал: «Аллаху акбар».

По данным СМИ, нападение готовила супружеская пара. Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что женщину, бывшую с нападавшим, удалось задержать, в МВД Дагестана позднее уточнили, что задержания не было. В Следственном комитете указали, что стрелявшего удалось опознать, это местный житель 1995 года рождения. В издании «Черновик» назвали его имя – Халил Халилов, проживавший в Цунтинском района Дагестана.

Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Однако эти данные пока не удалось подтвердить, пишет Reuters.

В Иране, в районе горы Дена, в 22 километрах от места назначения, разбился пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines. Самолет выполнял внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. На борту находилось 60 пассажиров, а также двое пилотов, двое бортпроводников и двое охранников, сообщает BBC.

Самолёт находился в эксплуатации 25 лет, сообщает управление гражданского воздушного флота Ирана. Международный Красный Полумесяц направил на место крушения спасательные команды. Изначально представители авиакомпании заявляли, что все находившиеся на борту погибли, но затем Aseman Airlines заявила: «Из-за особенностей местности нам до сих пор не удалось добраться до места аварии, и, соответственно, мы не можем точно подтвердить гибель всех пассажиров».

Авиакатастрофы в Иране случаются чаще, чем во многих других странах. Тегеран заявляет, что причина этого - наложенные на Иран американские санкции, в результате которых Тегеран не мог покупать новые западные самолеты или запчасти к уже имеющимся у Ирана самолетам.

Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны сектора Газа. В сообщении военных в Twitter говорится, что ракета была выпущена по югу Израиля. «Сирены прозвучали в региональном совете Шаах ха-Негев и городе Сдероте», — рассказали израильские военные. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало, пишет Коммерсант.

Накануне израильская авиация нанесла ряд ударов по объектам «Хамас». Эти действия стали ответом на подрыв фугаса на границе с палестинским анклавом, в результате которого были ранены четверо военнослужащих Израиля. Обстрелы еврейского государства из Сектора Газа возобновились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за все враждебные действия израильтяне возлагают на движение «Хамас».

Фильм режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стал лучшим фильмом по версии Британской академии кино и телеискусства (BAFTA), пишет Коммерсант. Победителем в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» стала картина южнокорейского режиссера Панк Чхан Ука «Служанка». Также в этой номинации был представлен фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Лучшим актером стал Гари Олдман. Награду ему принесла роль британского премьер-министра Уинстона Черчилля в драме «Темные времена» режиссера Джо Райта. В номинации «Лучшая женская роль» победителем стала американская актриса Фрэнсис Макдорманд. Она получила награду за роль в драме Мартина Макдонаха. Лучшем режиссером был признан мексиканец Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».

Вручение премии проходит в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта. Ежегодно премия вручается деятелям искусства Великобритании за высокие достижения в области кино и телевидения. Как и анонсировалось, многие актеры британского кино пришли на церемонию в черном в поддержку движения Time`s Up, созданного актрисами Голливуда для оказания помощи жертвам харассмента и сексуального насилия.