Мир за ночь. 19-20 февраля 2018 года

В Иране продолжаются поиски обломков самолета, потерпевшего крушение в минувшее воскресенье. Пока правительство не подтвердило информацию о нахождении обломков, ранее появлявшуюся в СМИ. Итальянская компания Fiat вновь отзывает 228 тысяч пикапов в Северной Америке. Причиной этому стал дефект тормозной системы.

Турция опровергает информацию об отправке правительственных войск Сирии к Африну – городу на северо-западе Сирии, входящему в Сирийский Курдистан. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что распространенная СМИ информация не соответствует действительности, сообщает «Коммерсант».

«Эту новость распространило государственное сирийское агентство SANA. Однако власти Сирии ее не подтвердили. Эти сообщения не отражают реальную ситуацию, наши службы безопасности ничего подобного не видели», – заявил Боздаг.

Ранее сообщалось, что правительственные войска должны «в течение нескольких часов» войти на территорию региона Африн после якобы было достигнутого соглашения между Дамаском и курдами 15 февраля. Турецкая армия с 20 января проводит операцию против курдских вооруженных формирований. Ранее сирийские власти неоднократно заявляли, что не давали разрешения на проведение операций на своей территории и обвиняли Турцию в нарушении своей территориальной целостности.

В Иране спасательные службы продолжают поиски пропавшего в воскресенье иранского пассажирского самолета после перерыва из-за плохой погоды, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее иранские СМИ сообщали, что спасателям удалось найти обломки разбившегося в Иране гражданского лайнера авиакомпании Aseman Airlines. Однако официальные источники эту информацию пока не подтверждают.

О том, что спасатели достигли места крушения, в интервью иранским каналам IRINN и Press TV заявил чиновник из района, где ведется поиск. Однако подтверждений из других источников этим телеканалам получить не удалось.

Район катастрофы находится в 22 километрах от административного центра Ясудж, недалеко от города Семиром провинции Исфахан. Крушение произошло в воскресенье, 18 февраля.

Итальянская компания-производитель автомобилей Fiat отзывает 228 тысяч пикапов в Северной Америке – в США и Мексике, пишет «Коммерсант». Это связано с дефектом, который возникает при взаимодействии коробки передач и тормозной системы, сообщает Reuters. Компания выяснила, что возможен перегрев, когда выжимается педаль тормоза на холостом ходу. В декабре прошлого года автоконцерн заявил об отзыве 1,8 млн пикапов в США, Канаде и Мексике. Это также было связано с дефектом тормозной системы.

Работы по восстановлению Мехико после землетрясений 2017 года займут от 5 до 6 лет, пишет ТАСС. Как заявил глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера, это, в первую очередь, касается зданий, построенных до 1985 года.

«Этот процесс, по моим подсчетам, потребует не менее шести лет, от пяти до шести лет, чтобы затем перейти на другой этап, и это касается прежде всего зданий, построенных до 1985 года» – сообщил Мансера.

Жертвами удара стихии 7 сентября 2017 года (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Подземные толчки повредили более 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, в том числе сотни зданий в столице. По данным властей, ликвидация последствий обойдется более чем в $2,5 млрд. Землетрясение магнитудой 7,2, случившееся на юге страны в минувшую пятницу, не причинило столице ощутимого материального ущерба.

Японская компания Sumitomo Forestry планирует к 2041 году построить самый высокий в мире деревянный небоскреб в честь 350-летия компании, пишет Русская служба ВВС.

Согласно заявлению Sumitomo Forestry, являющейся крупным мировым поставщиком высококачественной древесины, в небоскребе W350 будет 70 этажей. Только 10% его массы придется на стальные конструкции, в строительстве планируется использовать 180 тысяч кубометров древесины пород японских деревьев.

Проект здания предусматривает наличие балконов, на которых будут разбиты сады и городские огороды. В здании будет около восьми тысяч квартир. Стальной каркас высотой 350 метров будет сейсмоустойчивым благодаря диагональным растяжкам.

Стоимость проекта составит около 600 млрд йен (5,9 млрд долларов), что примерно вдвое выше стоимости строительства обычного небоскреба тех же размеров. Однако компания Sumitomo заявила, что благодаря постоянному совершенствованию техники и методов строительства затраты на этот проект снизятся. Пока самым высоким деревянным зданием в мире является студенческое общежитие в Ванкувере высотой 53 метра.