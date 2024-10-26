Израиль нанес серию ударов по Ирану

Армия обороны Израиля в течение ночи нанесла серию ударов по Ирану, заявив, что они были точечными и направленными на военные объекты, пишет ВВС.

Израиль заявил, что наносил удары по ракетным заводам, ракетным комплексам класса «земля-воздух» и другим иранским воздушным средствам, которые были призваны ограничить свободу действий Израиля в Иране с воздуха.

Спустя несколько часов силы противовоздушной обороны Ирана заявили, что атаке подверглись базы в Тегеране, провинциях Хузестан и Илам. По их словам, атаки были успешно отражены, но некоторым позициям был нанесен «ограниченный ущерб».

Иран готов ответить на любую израильскую «агрессию», и нет никаких сомнений в том, что Израиль столкнется с пропорциональной реакцией на любые свои действия, сообщило со ссылкой на источники иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim.

После этого пресс-секретарь ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что «если режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации» — Израиль будет «обязан ответить».

Иран и Израиль обмениваются ударами с весны этого года, вызывая у мира опасения дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.