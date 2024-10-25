Путин подтвердил, что северокорейские военные находятся в России

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани подтвердил отправку в Россию северокорейских военных, но не уточнил, с какой целью они прибыли, сообщает Русская служба ВВС .

Президент России напомнил, что в минувший четверг Госдума ратифицировала договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» с Северной Кореей, подписанный в Пхеньяне летом. Статья 4 договора подразумевает «оказание взаимной помощи в случае агрессии» против одного из его участников.

«Что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело», - заявил Путин.

Об отправке северокорейских военных в Россию в октябре сообщали Южная Корея, Украина и США.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян может направить в Россию 12 тыс. военнослужащих, и часть из них уже прибыли на базы на Дальнем Востоке.

Министр обороны США Ллойд Остин накануне заявил, что у Вашингтона есть данные о присутствии в России военных из Северной Кореи. По данным газеты The Wall Street Journal, они должны получать реальный опыт боевых действий в условиях войны против Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в Курскую область. Перед этим они прошли обучение на российских полигонах.