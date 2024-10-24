Не получившие убежище в Казахстане четверо каракалпакских активистов уехали в США

Не получившие убежище в Казахстане каракалпакские активисты Тлеубике Юдлашева, Жангельды Жаксымбетов, Раиса Худайбергенова и Зиуар Мирманбетова уехали в США, сообщает «Радио Азаттык» . Они надеются получить убежище там.

Жангельды Жаксымбетов и Раиса Худайбергенова с семьей вылетели вместе с Тлеубике Юлдашевой из Алматы в США через Стамбул 15 октября. Зиуар Мирманбетова отправилась туда с семьей 23 октября.

«Великая держава взяла нас, меня и моих соотечественников, под свое крыло. Пока моя нога не ступила на американскую землю, я пребывала в тревоге. Узбекская сторона могла нас в любой момент выкрасть. По информации заслуживающих доверия источников, люди из узбекских спецслужб летели в одном самолете с нами 15 октября из Алматы в Стамбул», - рассказала Юлдашева «Азаттыку».

По словам правозащитницы Лейлы Назгуль Сейитбек, главы базирующейся в Вене группы Freedom for Eurasia, каракалпакские активисты переехали в США благодаря усилиям правозащитных групп. Но в целях безопасности не сообщается, куда именно.

«Размещать их [в США] будут местные правозащитные организации и органы миграции. Они будут оформлять местные документы, проходить тренинги и устраиваться на работу. Местонахождение должно держаться в секрете по причине угроз со стороны узбекских властей», - сказала Сейитбек.

Вопросы с визой и оформлением других документов решались в течение полугода. В это время каракалпакские активисты посещали языковые курсы, изучали английский.

Несмотря на то что Юлдашева год находилась под арестом в Казахстане, она благодарна властям, что ни ее, ни ее коллег не экстрадировали в Узбекистан и позволили выехать из Казахстана.

«У меня нет никаких претензий. Я не знаю, что было бы, если бы нас выдали Узбекистану», - отметила она.

Директор Казахстанского бюро по правам человека, правозащитник Денис Дживага отметил, что хоть каракалпакские активисты и не получили в Казахстане статус беженца, «казахстанские власти показали себя страной, хоть в чем-то соблюдающей нормы международного права и защищающей права человека».

Между тем под экстрадиционным арестом в Алматы остается лидер каракалпакской диаспоры в Казахстане Акылбек Муратов, а Кошкарбай Торемуратов, который в октябре 2023-го выехал в Европу, сейчас ожидает решения властей Польши по прошению об убежище.

После протестов в Каракалпакстане летом 2022 года пятеро каракалпакских активистов – Кошкарбай Торемуратов, Жангелды Джаксымбетов, Раиса Худайбергенова, Зиуар Мирманбетова и Тлеубике Юлдашева - были задержаны в Казахстане. Их подозревают в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана). Также по тому же обвинению объявили в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы», члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева. Узбекистан требовал их экстрадиции. Они провели год под арестом в Казахстане, но в Узбекистан выданы не были.

В декабре 2022 года управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области приняло решение о выдаче задержанной каракалпакской активистке Тилеубике Юлдашевой свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане, но в ноябре 2023 года она сообщила, что ей отказали в предоставлении убежища.

В июле 2023 года активистам Кошкарбаю Торемуратову и Жангелды Жаксимбетову также было отказано в предоставлении убежища.

1 декабря 2023 года Ниетбай Уразбаев получил уведомление об аннулировании казахстанского гражданства, а 9 января 2024 года он умер в больнице Алматы от инфаркта.

Акылбек Муратов был задержан в Алматы 15 февраля, а 17 февраля суд арестовал его на 40 суток. 23 февраля он получил свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане. Но в сентябре власти страны отказали ему в предоставлении убежища.

Напомним, 1 июля 2022 года в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.