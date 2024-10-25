Рейсы будут выполняться трижды в неделю
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Возобновляется авиасообщение между Астаной и Павлодаром
Фото с сайта aeroport.kz
Со следующей недели возобновится регулярное авиасообщение между Астаной и Павлодаром, сообщил Павлодарский аэропорт в пятницу.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Scat трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Первый рейс запланирован на 29 октября.

Из аэропорта Павлодара, города с населением более 330 тыс. человек, до настоящего времени выполнялись рейсы только в Алматы.

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