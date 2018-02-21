Назначен министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК

Эмиль Кайкиев решением глав государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) назначен членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает во вторник вечером пресс-служба комиссии.

По данным пресс-службы, новый министр представляет в ЕЭК Кыргызскую Республику.​ С 20 февраля он приступил к своим обязанностям.

Кайкиев имеет большой опыт государственной службы, накопленный за долгие годы работы в министерстве иностранных дел Кыргызской Республики. С марта 2015 года Эмиль Кайкиев занимал пост заместителя министра иностранных дел.​

Коллегия комиссии состоит из десяти человек. Каждую страну союза представляют два члена коллегии.