В Алматы и Астане метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ
Загрязнение воздуха ожидается в 11 крупных городах Казахстана
Фото Жанары Каримовой

В четверг метеорологические условия поспособствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 11 крупных городов Казахстана, сообщает Казинформ.

Накопление загрязняющих веществ в атмосфере ожидается в Актобе, Актау, Жанаозене, Астане, Атырау, Балхаше (днем), Кызылорде, Таразе, Аксае, Уральске и Шымкенте.

В Алматы, Астане, Балхаше (ночью), Караганде, Аксу, Экибастузе, Павлодаре, Кокшетау, Костанае, Петропавловске, Талдыкоргане и Усть-Каменогорск наоборот метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

В четверг сайт airkaz.org, показывающий карту загрязненности воздуха в Алматы, был недоступен. По данным приложения Almaty Urban Air, в Алматы концентрация частиц РМ 2,5 к 8 часам утра составляла 28 мкг/м3. Высокая концентрация частиц PM2.5 наносит ущерб здоровью человека. Предельно допустимая среднесуточная концентрация PM2.5 - 35 микрограмм на кубический метр. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ 2,5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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