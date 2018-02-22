Министерство финансов предлагает ограничить сроки пролонгации по иностранным контрактам

Возможность бесконечного количества пролонгации сроков по контрактам позволяют бизнесу безнаказанно выводить средства за границу. И доказать, что деньги выведены незаконно, практически невозможно, заявил в четверг в ходе круглого стола в сенате, посвященного эффективности валютного контроля исполняющий обязанности заместителя председателя комитета государственных доходов министерства финансов Уалихан Дильдабаев. По его мнению, в Казахстане необходимо внести изменения в уголовный кодекс и внести ограничения в этой части.

«Что касается изобличения серых, преступных схем вывода за рубеж, противодействие этому явлению сугубо уголовно-наказуемыми методами показывает, что это неэффективно. Уголовная ответственность за невозврат валютной выручки у нас предусмотрена только одной статьей – 235 УК РК. Но даже по этой статье привлечение к ответственности является проблематичным, так как действующая ее редакция не позволяет в полной мере бороться, ввиду сложности доказывания умысла виновного лица», - пояснил Дильдабаев.

По его словам, в период с 2015 по 2017 год зарегистрировано 239 невозврата средств из-за границы, из них 102 прекращены из-за отсутствия состава преступления. В суд направлено всего лишь два уголовных дела.

«Что представляет сложность доказывания по этой статье? Это существующая на сегодняшний день возможность участников внешнеэкономической деятельности бесконечного продления контрактов, пролонгация экспортно-импортных контрактов. А ответственность плательщиков наступает у нас только по истечении срока репатриации. То есть, участники используют возможность бесконечно продлевать контракты. Контракты у нас некоторыми субъектами преступления, которые мы расследовали, продлевались до 10 лет», - рассказал представитель Минфина.

При этом, объяснил он, изначально контракт заключается на два года, но затем, участник ВЭД может его продлить до десяти лет.

«Поэтому для того, чтобы этот механизм, эта статья у нас заработала, стала реальным препоном, одним из действенных решений мы видим законодательное закрепление ограничений количества и сроков пролонгации по контрактам», - заключил Дильдабаев.