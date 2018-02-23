С 1 марта банки перестанут принимать банкноты номиналом 1000 тенге от 2006 года

С 1 марта 2018 года банки второго уровня перестанут обменивать банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года. Филиалы Национального банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года. При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

«В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, а в случае повторного отказа в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей», - говорится в информационном сообщении.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.