Компартия Китая хочет разрешить председателю страны занимать свой пост более двух сроков подряд

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил убрать из конституции страны положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд", сообщает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

Предложенные поправки в Конституцию могут быть рассмотрены в ходе первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва, которая откроется 5 марта.

Одним из важнейших пунктов повестки дня станет переизбрание законодателями нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина на новый пятилетний срок. По представлению главы государства на аналогичный срок должна быть утверждена кандидатура на пост премьера Госсовета КНР, которым, вероятно, вновь станет Ли Кэцян.

По действовавшим на протяжении последних десятилетий политическим традициям каждое поколение руководителей должно пребывать у власти не более 10 лет. Согласно им нынешнее "пятое поколение" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином должно было завершить процедуру передачи власти преемникам в 2023 году.