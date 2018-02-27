​В Алматинской области продолжают бороться с последствиями паводков

В Алматинской области более 170 человек борются с последствиями подтоплений нескольких десятков жилых дворов в Талгарском, Карасайском, Енбекшиказахском, Жамбылском и Ескельдинском районах. Подтоплены около 265 дворов, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

«В Талгарском районе в результате таяния снега в пяти населённых пунктах произошло подтопление 62 дворовых территорий; в г. Талгар - 9, с. Туздыбастау - 27, с. Бесагаш - 2, с. Кызылту - 10, с. Панфилова - 14. В Карасайском районе, в результате таяния снега в четырех населённых пунктах произошло подтопление 82 дворовых территорий: г. Каскелен - 28, с.Батан - 34, с. Кыргауылды - 5, с. Абай - 15. В Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, в результате таяния снега произошло подтопление 29 дворовых территорий. В Ескельдинском районе, в результате таяния снега в двух населенных пунктах произошло подтопление 10 дворовых территорий: с. Бактыбай - 2, с. Алдабергенова - 8. В селе Узынагаш Жамбылского района остаются подтопленными 4 улицы и 82 дворовые территории», – говорится в сообщении.

На месте продолжают работать местные исполнительные органы, нацгвардия и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Также ведутся работы по отводу воды и расчистке арычной системы.

В других районах формируются бригады по расчистке арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды.

Тем временем, в Алматы коммунальные службы занялись очисткой арычных сетей и переходов для беспрепятственного пропуска талых вод. На сегодня очищено 124 км арыков, вывезено более 5 тыс. м3 снега, мусора и ила. Очисткой арыков заняты 540 рабочих и более 140 единиц спецтехники.