Комитет возглавил Серик Жарасбаев
​Мухамедиулы назначил председателя комитета по делам спорта и физкультуры
Фото с сайта sport.gov.kz

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы назначил Серика Жарасбаева председателем комитета по делам спорта и физической культуры, сообщает пресс-служба ведомства.

34-летний Серик Жарасбаев родился в Северо-Казахстанской области, где окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальностям «педагог по физической культуре» и «государственное и местное управление». В 2006–2007 годы работал тренером-преподавателем по боксу. В 2007–2010 был главным специалистом, начальником учебно-спортивного отдела управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области. С 2011 года Жарасбаев работает в министерстве культуры и спорта.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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