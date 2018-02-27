​Мухамедиулы назначил председателя комитета по делам спорта и физкультуры

34-летний Серик Жарасбаев родился в Северо-Казахстанской области, где окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальностям «педагог по физической культуре» и «государственное и местное управление». В 2006–2007 годы работал тренером-преподавателем по боксу. В 2007–2010 был главным специалистом, начальником учебно-спортивного отдела управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области. С 2011 года Жарасбаев работает в министерстве культуры и спорта.