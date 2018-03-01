В Астане сохраняется угроза подтопления аэропорта

«Несмотря на принимаемые по ЧС меры по подготовительной работе к весеннему половодью всё же сохраняется ряд проблемных вопросов. Это частичная неготовность сооружений в населенных пунктах к повышенным расходам на водных объектах и сооружения транспортной инфраструктуры», - заявил Ильин.

Он напомнил, про масштабные подтопления 2017 года, когда «очень резонансной была» ситуация по городу Атбасар Акмолинской области, где произошло аномальное повышение уровня воды в реке Жабай. Фактический объём воды составлял порядка 590 млн кубических метров, а практически – превысил критический уровень подъема воды, что привело к разрушению защитного сооружения.

«В настоящее время проблема решается по бесхозным гидротехническим сооружениям по всей стране, которых насчитывается около 46 единиц. При этом, наибольшее число сосредоточены на территории Алматинской и Мангыстауской областях по 13 штук», - отметил заместитель министра внутренних дел.

Кроме того, Ильин рассказал об обеспечении безопасности Астаны от паводковых вод. «Весной 2017 года из Астанинского, Вячеславского водохранилища излишки паводковых вод были перехвачены защитной дамбой Астанинского контррегулятора. Но в истории контррегулятора - это была самая наивысшая точка - порядка 260 млн кубических метров воды, - подчеркнул он. - Опорожнение чаши контррегулятора осуществляется с минимальным расходом, всего лишь до 50 метров кубических в секунду в течение более двух месяцев, когда защитные сооружения не предназначены на такой длительный период эксплуатации содержания данного объема воды. Однако даже при таких малых расходах регистрировались подтопления нижележащих дачных массивов и выхода воды в район резиденции президента».

Не достаточны, по информации Ильина и принимаемые меры по увеличению пропускной способности русла реки Есиль на территории столицы ниже по территории Акмолинской области. А также сохраняется угроза подтопления аэропорта столицы в районе озера Майбалык, что «требует принятия необходимых мер по строительству сооружения для отвода излишков вод из него».