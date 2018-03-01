Решение о переселении жителей Атбасара из опасных районов будет принято в марте – Ильин

Жителей 176 строений в Асбасаре, которые находятся в, так называемой, «красной зоне» и ежегодно могут быть подвержены паводкам, дешевле переселить, чем строить для них защитную дамбу. Как заявил журналистам в четверг в кулуарах круглого стола в мажилисе вице-министр внутренних дел Юрий Ильин, окончательное решение этого вопроса будет принято в течение марта.

«В Атбасаре проводятся подготовительные работы с учетом опыта предыдущих лет. Там реализуется программа по переселению людей, дома которых постоянно подвергались угрозе подтопления или подтапливались. Жилые дома строятся за счёт бюджетных ассигнований, которые выделены с республиканского бюджета», - рассказал Ильин.

Он напомнил, что на одном из последних заседаний правительств прозвучало предложение провести мониторинг оставшихся 176 строений, за счёт республиканского бюджета построить жильё и переселить этих людей, чтобы «снять эту проблему раз и навсегда».

«Экономично будет построить жильё и переселить людей в безопасную зону. Если строить дамбу около 10 км, по скромным расчетам у нас выходит более 10 млрд тенге. Перенос коммуникаций и жилья составит около 5 млрд тенге. Часть работ уже проводится, часть домов снесены и переселяются. По остальным буквально в течение марта будет принято решение», - заверил вице-министр.