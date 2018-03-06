​Прокуратура Жамбылской области начала проверку инцидента с заключенным, объявившем голодовку

Прокуратура Жамбылской области начала проверку распространяемой в социальных сетях информации о том, что гражданин Кыргызстана, отбывающий наказание в исправительном учреждении 158/4 в Таразе, объявил голодовку и в знак протеста против перевода из медчасти зашил рот. После встречи с представителями областной прокуратуры, заключенный остановил акцию протеста, однако прокуратура продолжит расследование инцидента, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

37-летний гражданин Кыргызстана Эркинбеке Тентимишов в декабре 2016 года был осужден к 15,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков в особо крупном размере.

«Тентимишов Эркинбеке является инвалидом III группы (отсутствует правая нога) и по состоянию здоровья с октября 2017 года проходил лечение в медицинской части учреждения. В связи с улучшением самочувствия в феврале 2018 года администрацией учреждения принято решение о переводе его в обычные условия содержания, с чем осужденный был категорически не согласен. В ходе беседы с сотрудником прокуратуры области осужденный сообщил, что администрацией учреждения разъяснены ему основания отказа в дальнейшем пребывании в медчасти и он никаких претензий не имеет», – говорится в сообщении.

Прокуратура Жамбылской области намерена продолжить проверку действий администрации исправительного учреждения по части соблюдения прав осужденного, на контроль взята служебная проверка факта использования осужденным мобильного устройства.

К Эркинбеке Тентимишову открыт доступ представителей правозащитных организаций, отметили в генпрокуратуре. Ранее он обращался с просьбой об экстрадиции в Кыргызстан для дальнейшего отбытия наказания. Генеральная прокуратура Казахстана направила запрос о переводе кыргызской стороне. 21 июня 2017 года поступил ответ Генеральной прокуратуры Республики Кыргызстан об отказе в принятии Эркинбеке Тентимишова из-за «повышенной общественной опасности совершенного им преступления, а также по причине возможности причинения ущерба интересам государства».