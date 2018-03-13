Мир за ночь. 12-13 марта 2018 года

Отсутствие доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Россией, покупка медиа сервиса Texture компанией Apple, блокировка сделки между технологическими компаниями Qualcomm и Broadcom Трампом, рекордное падение цен на лондонскую недвижимость с 2009 года, новое пользовательское соглашение соцсети LinkedIn о сборе личной информации и кончина модельера Юбера де Живанши.

Комитет по разведке Палаты представителей не обнаружил доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа с Россией. Об этом говорится в подготовленном комитетом докладе по итогам расследования дела о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, сообщает Коммерсант.

«Мы не обнаружили никаких доказательств сговора, координации или заговора между кампанией Трампа и россиянами»,— приводит Reuters слова представителей комитета. При этом законодатели пришли к выводу, что Россия «принимала активные меры» для вмешательства в выборы, но не с целью поддержки господина Трампа.

Как сообщает The Hill со ссылкой на конгрессмена-республиканца Майка Конуэя, проект 150-и страничного доклада будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии во вторник. По его словам, в докладе также будет говориться о скандальном «досье на Дональда Трампа», которое заказали Кристоферу Стилу сторонники Хиллари Клинтон. Он отметил, что в ходе расследования удалось найти «неуместные суждения и встречи», но создать из этого «какой-то шпионский триллер» мог «только писатель Том Клэнси». Господин Конуэй не исключил, что демократы внесут существенные поправки в документ.

Apple купила онлайн-сервис Texture, позволяющий за абонентскую плату в размере $10 читать с мобильных устройств статьи более чем 200 журналов (People, New Yorker, National Geographic, Vogue и др.), пишут Ведомости со ссылкой на блог компании.

«Мы поддерживаем качественную журналистику из проверенных источников, позволяя журналам и далее выпускать увлекательные истории для подписчиков», - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple Эдди Кью.

Сумма сделки не раскрывается. До сделки онлайн-сервисом владели Next Issue Media, консорциум из Conde Nast, Hearst Magazines, Meredith Corp., News Corp., Rogers Media и фонда KKR.

Президент США Дональд Трамп запретил покупку сингапурским производителем полупроводников Broadcom его американского конкурента Qualcomm. По мнению Белого дома, слияние может угрожать нацбезопасности Соединенных Штатов — в случае поглощения сингапурская корпорация получила бы контроль над одним из крупнейших в США производителей чипов для мобильных устройств, сообщает Коммерсант.

«Предложенное поглощение Qualcomm покупателем запрещается, как и любое другое аналогичное слияние, приобретение и присоединение, напрямую или косвенно. Компании должны незамедлительно и навсегда отказаться от предполагаемого поглощения. Сразу после совершения действий, направленных на прекращение операций по поглощению, они обязаны уведомить об этом Комитет по иностранным инвестициям»,— говорится в распоряжении на сайте Белого дома.

О том, что Комитет по иностранным инвестициям в США намерен проверить потенциальную покупку стало известно на прошлой неделе. Вмешательство американского правительства в сделку, которая еще даже не согласована сторонами, вынудило компанию Qualcomm отложить на месяц ежегодное собрание акционеров. Ранее сообщалось, что Qualcomm готов обсудить сделку лишь при условии, если Broadcom повысит цену предложения до $160 млрд, включая $25 млрд долгов американской компании.

По оценке компании Acadata, цены на лондонскую недвижимость в январе снижались самыми высокими темпами с августа 2009 года. В сравнении с январем 2017 года средняя цена на недвижимость в Лондоне упала на 2,6%, до £593,4 тыс. ($820 тыс.). По мнению главы подразделения по исследованию рынка жилья компании Savills Люсьена Кука, в ближайшие пять лет Лондон станет самым слабым рынком в стране, так как десятилетие резкого роста цен означает, что Лондон особенно сильно подвержен негативному влиянию политической и экономической неопределенности, перспективы повышения процентных ставок и ограничений ипотечного кредита, пишет Коммерсант.

В прошлом году консалтинговая компания KPMG Economics заявила, что негативное влияние «Брексита» на британский рынок недвижимости окажется продолжительным. По оценке ее аналитиков, лишь в 2019 году падение цен в Лондоне сменится слабым ростом и лишь к 2021 году столичный рынок восстановит лидерские позиции в динамике цен на недвижимость.

С 8 мая начнет действовать новое пользовательское соглашение, сообщила социальная сеть LinkedIn в письме пользователям, разосланном 11 марта. В частности, пользователи, по версии компании, теперь смогут лучше понимать, какие данные о них есть у LinkedIn, и каким образом они могут потребовать прекратить использовать эту информацию, сообщает Коммерсант. Появились новые настройки, благодаря которым пользователи должны получить больше контроля над рекламой, которую они видят. Кроме того, компания обещает рассказывать пользователям, какой информацией о них делиться с рекламодателями. Обновление пользовательского соглашения связано с вступлением в силу в Евросоюзе нового регламента обработки данных.

В возрасте 91 года скончался создатель одного из домов высокой моды Юбер де Живанши, сообщил его помощник Филип Вене. Модельер, среди знаменитых клиенток которого были первая леди США Жаклин Кеннеди и актриса Одри Хепберн, умер в субботу 10 марта, сообщает BBC.

«Месье де Живанши скончался во сне, - заявил Вене, также модельер. - Его племянники, племянницы и дети разделяют боль этой утраты». Модный дом Живанши также подтвердил кончину своего основателя. С первого показа своих моделей в 1952 году до отставки с поста главы модного дома в 1995 Юбер Таффен де Живанши был одним из законодателей парижской моды. Самым известным образцом его элегантного стиля было черное платье героини Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани».