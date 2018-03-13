Ведомство займётся внедрением иностранного контента и продвижением китайских медиапродуктов на мировом рынке
​Китай создаст новое госуправление по контролю за СМИ
Фото с сайта www.uscnpm.org

Китай намерен создать Главное государственное управление по делам радио и телевидения — новый орган, который будет заниматься контролем СМИ. Его создание предусматривается правительственным законопроектом о реформе структуры исполнительных органов. Госсовет КНР также намерен создать новые министерства — по чрезвычайным ситуациям, по делам ветеранов, природных ресурсов, сообщает Коммерсант.

Управление по контролю за СМИ будет контролироваться напрямую Госсоветом Китая. Орган возьмет на себя функции, которые сейчас выполняет Главное госуправление по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения. Реформа объясняется необходимостью внедрения иностранных телепрограмм в Китае, а также проникновения китайских медиапродуктов на мировой рынок.

В Китае действует одна из самых жестких систем цензуры в мире. Все материалы перед их публикацией просматриваются цензорами на предмет соответствия действующему законодательству. Кроме того, в Китае запрещен ряд крупнейших интернет-сервисов, среди которых YouTube, Twitter и Instagram, а их местные аналоги регулярно блокируют запросы по различным темам по указанию властей.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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