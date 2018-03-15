В Акорде началась консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Как заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в подобном формате в последний раз стороны встречались девять лет назад.

«Уважаемые коллеги, участники этой встречи, дорогие друзья, позвольте приветствовать в нашей столице Астане президента Узбекистана - Шавхата Миромоновича Мирзиеева, президента Таджикистана - уважаемого Рахмона, президента Киргизии - Сооронбая Жээнбекова и председателя парламента Туркменистана Акджа Таджиевна. С удовольствием вас принимаем здесь», - сказал Назарбаев.

Он напомнил, что в последний раз подобная встреча проходила девять лет назад.

«С тех пор мы не встречались. Конечно, поддерживали контакты, но вместе такой встречи не было», - подчеркнул глава Казахстана.

Назарбаев отметил, что Казахстан всегда стремился к тесному экономическому сотрудничеству со всеми соседями, особенно странами Центральной Азии, с которыми имеет общую историю, культуру, общее миропонимание и мироощущение.

«Преимущество таких встреч для наших народов очевидно - объединение потенциала наших государств выгодно для всех народов, поживающих здесь, увеличение объема внутри региональной торговли, мы имеем короткое плечо перевозки, мы имеем взаимодополняющую экономику - это выгодно. В-третьих, укрепление региональной безопасности беспокоит всех нас. В-четвертых, сближение народов нашего региона, тесно связанных исторически, этнически и культурно. Мне приятно констатировать, что в последнее время достигнут значительный прогресс в политическом сотрудничестве между нашими странами», - добавил Назарбаев.

Он также отметил серьезную поддержку в адрес Казахстана от глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии во время председательствования страны в Совете безопасности ООН.

«Мне было очень приятно увидеть министров иностранных дел наших стран в Нью-Йорке, когда я председательствовал на совете безопасности. Это была серьезная поддержка. И мы так должны поступать всегда, поддерживая друг друга», - считает президент.

Вместе с тем, продолжил он, также активизировались контакты между главами государств. «Практически за один год с марта прошлого года все президенты региона провели встречи друг с другом. Я особо хочу подчеркнуть огромную работу по отношению к соседям, которую проделал Узбекистан. Шавкат Мирзиеев за короткий период «разморозил» многие накопившиеся проблемы последних 20 лет. Не могу не отметить и вклад нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, который с приходом активизировал контакты с ближайшими соседями для решения застарелых вопросов и проблем. Также положительно оцениваю намерения президента Таджикистана Эмомали Рахмона провести в июне текущего года в Душанбе международную конференцию высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития», - сказал Назарбаев.