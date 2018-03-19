Мир за ночь. 18-19 марта 2018 года

Президент США Дональд Трамп обязал высокопоставленных сотрудников Белого дома подписать соглашения о конфиденциальности, глава КНДР Ким Чен Ын «дал слово» соблюдать соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова, на Украине покончил с собой бывший боевой летчик, которого в России считали виновным в крушении малайзийского «Боинга» на территории Донбасса, власти Саудовской Аравии вернули в казну более $100 млрд от арестованных за коррупцию принцев.

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с рекордным результатом: по последним данным, за него проголосовали более 52 млн избирателей (свыше 76,5%), пишет ТАСС. Путин участвует в президентских выборах в четвертый раз. До 18 марта рекордным для него был результат на выборах 2004 года. Тогда за Путина свои голоса отдали 49,563 млн россиян (71,31%). На выборах в 2012 году его поддержали 45,602 млн избирателей (63,60%). Ближайший соперник Путина - кандидат от КПРФ Павел Грудинин - набирает сейчас чуть менее 12% голосов. На третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, после обработки 95% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий у него меньше 5,77%. Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, идущая четвертой с результатом 1,62%, отметила низкое количество нарушений на выборах президента. Она сообщила, что уже в конце мая будет объявлена дата съезда ее новой партии - Партии перемен. Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский набрал около 1%, бизнес-омбудсмен Борис Титов - 0,77%, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин - 0,68%, замыкает список кандидатов Сергей Бабурин с 0,65% голосов.

Президент США Дональд Трамп обязал высокопоставленных сотрудников Белого дома подписать соглашения о конфиденциальности, которые выходят за рамки его пребывания в должности президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post. Как пишет издание, в первые месяцы после инаугурации Трампа высокопоставленных сотрудников Белого дома обязали подписать соглашения о конфиденциальности. Отмечается, что некоторые из чиновников сначала отказались, но под давлением Райнса Прибуса, занимавшего на тот момент пост руководителя аппарата Белого дома, подписали. Как отмечает газета, «было много утечек, кое-что не было правдой, а многое было правдой, но должно было оставаться конфиденциальным», поэтому Трамп хотел, чтобы «сотрудники дважды подумали». Источник отметил, что конфиденциальность должна была сохраняться и по истечении срока пребывания Трампа на посту президента. По информации издания, согласно черновику соглашения, сотрудник Белого дома, нарушивший соглашений, должен был быть оштрафован на $10 млн.

Глава КНДР Ким Чен Ын «дал слово» соблюдать соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова, пишет «Коммерсант» со ссылкой на телеканал CBS. «Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от самого верховного лидера Северной Кореи»,— рассказала министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в интервью для телеканала. Она отметила, что была очень удивлена решением президента США Дональда Трампа о встрече с северокорейским лидером. По ее словам, это «очень смелое решение» демонстрирует намерение американского президента «разрешить проблему раз и навсегда». 8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён во время своего визита в Вашингтон заявил, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын готовы провести встречу до мая текущего года. Первая в истории встреча глав США и КНДР может пройти в Стокгольме до конца мая. Газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что организацией встречи занимается в большей степени ЦРУ, а не Госдеп.

На Украине покончил с собой бывший боевой летчик и исполняющий обязанности начальника николаевского аэропорта Владислав Волошин, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на областное управление Национальной полиции Украины. В России Волошина называли виновным в крушении малайзийского «Боинга» на территории Донбасса. 29-летний Волошин совершил самоубийство в собственной квартире. Как отмечается, его жена услышала выстрел из соседней комнаты. Волошин был госпитализирован и позднее скончался в больнице. Бывший боевой летчик 299-й бригады тактической авиации Украины в прошлом году уволился из Вооруженных сил страны. Паcсажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года, когда пролетал над Донбассом. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Международная группа расследователей крушения пришла к выводу, что лайнер был сбит. Сам Волошин заявлял, что его «оскорбило обвинение в убийстве 298 человек». По его словам, 17 июля украинская авиация боевых вылетов не совершала.

Власти Саудовской Аравии вернули в казну более $100 млрд от арестованных за коррупцию принцев, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал CBS. «Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных принцев и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом», — сказал наследный принц королевства Мухаммед бен Салман в интервью телеканалу. В ноябре 2017 года власти Саудовской Аравии в рамках кампании по борьбе с коррупцией задержали несколько десятков человек, в том числе принцев из правящей семьи. 11 принцев, четыре министра и десятки других чиновников вместо тюрьмы были заперты в роскошном отеле. Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность конфискации активов общей стоимостью около $800 млрд у арестованных принцев и других влиятельных чиновников. Банковские счета задержанных были заморожены.