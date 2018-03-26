​Число погибших при пожаре в торговом центре Кемерово возросло до 64 человек

Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово достигло 64 человек, сообщает издание Медуза со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова и источники в следственном комитете.

По словам министра, под завалами в здании остаются еще шесть человек. Ранее сообщалось, что в результате пожара в общей сложности пострадали 44 человека. Десять из них остаются в больницах города.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. Его площадь составила 1600 квадратных метров. Почти на всей площади возгорания произошло обрушение кровли. Возгорание было локализовано лишь спустя 12 часов. По данным РИА Новости, на следующий день горение внутри здания возобновилось.

В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, из-за чего не была проведена организованная эвакуация посетителей и сотрудников.

Причинами пожара предварительно называют поджог или случайное возгорание. В рамках возбужденного уголовного дела следователи задержали четырех человек. Ущерб от пожара оценивается в четыре миллиарда рублей.