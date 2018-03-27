​ТРЦ Астаны находятся на постоянном контроле – акимат

На учете департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны находятся 117 объектов торговли, отнесенных к высокой степени риска. Среди них 83 торговых дома, 9 торгово-развлекательных центров, 25 рынков, сообщает пресс-служба акимата Астаны.

В прошлом году в Астане проверили шесть торгово-развлекательных центров из девяти. В трех были обнаружены 32 нарушения. Mega Silk Way Astana будет проверена в 2018 году.

«В 2017 году проведено 46 проверок. При этом внимание уделялось наличию и состоянию путей эвакуации, состоянию силовой и осветительной электросети, наличию и исправному состоянию автоматических систем обнаружения пожаров, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованности первичными средствами пожаротушения», – говорится в сообщении.

Всего в этом году запланировано проведение проверок в особом порядке 50 объектов торговли Астаны. Особое внимание будет уделяться соблюдению правил техники безопасности, работе систем пожаротушения и оповещения, схемам эвакуации, аварийным выходам.