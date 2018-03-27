​Жители Кемерово вышли на стихийный митинг у здания областной администрации

Утром, 27 марта жители Кемерово вышли на стихийный митинг у здания администрации области с требованием отставки руководителей области и раскрытия правды о количестве жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, пишет «Медуза».

По данным, приведенным российским изданием, на площади собралось «не менее 300 человек, однако на кадрах видеотрансляций можно видеть, что людей собралось намного больше».

Помимо требований отставки властей города и встречи с прибывшим в город президентом России Владимиром Путиным, собравшиеся требуют правдивого расследования пожара и не замалчивания количество жертв трагедии. Также митингующие договорились самостоятельно подсчитать число жертв пожара в торговом центре, присылая данные о погибших на общий электронный адрес.

Напомним, в воскресенье в городе Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате трагедии погибло, по последним данным, более 64 человек, еще 52 человека пострадали, 12 из них остаются в больницах. В социальных сетях распространяется информация о том, что количество погибших значительно больше. С 27 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». В Ингушетии, Приморском крае и Екатеринбурге также объявлен траур. Всероссийский траур объявлен не был. Прибывший в город Владимир Путин возложил цветы на стихийном мемориале в память о погибших в пожаре и провел совещание по расследованию причин возгорания.