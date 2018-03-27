Здесь будут гололед и метели
В апреле в Акмолинской области ожидается превышение нормы по осадкам ​
Фото Тамары Вааль

«Казгидромет» подготовил недельный синоптический прогноз по Акмолинской области, согласно которому в ближайшее время на территории области ожидаются осадки, гололед и метели, говорится в распространенном сообщении метеослужбы.

Согласно прогнозу «Казгидромета», температура в Актюбинской области сохранится в районе нормы – минус 4 градуса, процесс накопления снега продолжится.

«В настоящее время осадков по области выпало больше нормы в северных, юго-западных и западных районах, а именно: Сандыктауском на 58% больше, Атбасарском на 8,8% больше, Есильском на 145% больше, Жаксынском на 1,4% больше, Жаркайнском на 23,6% больше, Бурабайском на 64,6% больше и по г. Кокшетау на 42,7%», – пишет «Казгидромет».

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