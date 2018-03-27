В апреле в Акмолинской области ожидается превышение нормы по осадкам ​

Согласно прогнозу «Казгидромета», температура в Актюбинской области сохранится в районе нормы – минус 4 градуса, процесс накопления снега продолжится.

«В настоящее время осадков по области выпало больше нормы в северных, юго-западных и западных районах, а именно: Сандыктауском на 58% больше, Атбасарском на 8,8% больше, Есильском на 145% больше, Жаксынском на 1,4% больше, Жаркайнском на 23,6% больше, Бурабайском на 64,6% больше и по г. Кокшетау на 42,7%», – пишет «Казгидромет».