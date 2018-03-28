Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Циклоны и антициклоны с большой скоростью перемещаются через территорию Казахстана. В связи с этим в республике сохранится неустойчивая погода с частыми осадками в виде дождя и снега, сообщает Казгидромет.

«В предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, в южной половине дожди с грозами, в северной мокрый снег, туман и гололед. На большей части Казахстана температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы, лишь в северных районах температура опустится ниже нормы на 2-3°С», - говорится в распространенном сообщении.

Штормовое предупреждение объявлено 29 марта в четырех областях страны. В Акмолинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман; ветер южный, юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Костанайской области ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23 м/с, местами гололед, туман. В Жамбылской области ожидается юго-западный ветер, местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 29-31 марта в Кызылординской области местами ожидаются юго-западный ветер 15-20 м/с, гроза.

Астанчанам 29 марта также стоит ожидать усиление ветра - южный, юго-западный 15-20 м/с, временами гололед, низовую метель, туман. В Таразе утром и днем 29 марта ожидается юго-западный ветер: порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.