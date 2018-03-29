Красный Полумесяц оказывает помощь по новой схеме пострадавшим от паводков в ВКО

Красный Полумесяц Казахстана совместно с Фондом Булата Утемуратова оказали помощь жителям Аягоза в Восточно-Казахстанской области, чьи дома были полностью разрушены или пострадали от паводков. Пострадавшим раздали карты помощи ForteBank, на которые были переведены средства фонда. Аналогичную поддержку в ближайшее время получат жители пригорода Усть-Каменогорска, сообщает руководитель внешних связей Красного Полумесяца Аслан Тусупжанов.

16-19 марта 568 жителей города Аягоз из числа наиболее уязвимых граждан (122 семьи) получили помощь на общую сумму 17,04 млн тенге.

«Эти средства помогут людям пережить первые и самые тяжёлые дни кризиса и закрыть свои первоочерёдные нужды - питание, санитарно-гигиенические и кухонные принадлежности, спальные принадлежности, лекарства, одежду», - объясняют в Красном Полумесяце.

Сотрудники Красного Полумесяца также провели оценку пострадавших семей в пригороде Усть-Каменогорска. Раздача карт помощи начнется 30 марта. Всего помощь получат 347 человек (99 семей) на общую сумму 10,41 млн тенге.

«Сотрудники Красного Полумесяца будут заезжать в каждое село отдельно и проводить раздачу карт помощи. Всем, кто пожелает и не имеет возможности выехать в г. Усть-Каменогорск для покупки товаров первой необходимости, будет предоставлен транспорт», - подчеркивают в Красном Полумесяце.