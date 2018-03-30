Нацвалюта завершает торговую неделю небольшим укреплением
​Тенге вырос до отметки 318,25 за доллар
Фото Марии Гордеевой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 318,25, показав снижение на 0,72 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $61,4 млн., показав рост на $15,35 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:30 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $70,22 за баррель. Как писал Reuters, в четверг вечером котировки торговались в плюсе благодаря новостям о приверженности производителей условиям глобального пакта ОПЕК+.

Организация стран-нефтеэкспортёров и её союзники будут придерживаться обязательств по ограничению добычи сырья до конца 2018 года, невзирая на дорогую нефть, заявили агентству пять источников.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне группы, включая Россию, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки для оздоровления рынка. Соглашение действует до конца текущего года. 22 июня участники сделки соберутся в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику. По мнению делегатов ОПЕК, вероятность значительной корректировки нефтяного пакта по итогам встречи в июне мала.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, отраслевые эксперты называют рост запасов и добычи сырья в США. Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США выросли на 1,64 млн. баррелей до 429,95 млн. за неделю к 23 марта, хотя аналитики предрекали снижение на 0,29 млн. баррелей. Добыча нефти в США в отчётный период выросла до 10,43 млн. баррелей в сутки – свежего максимума, следует из обзора ведомства.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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