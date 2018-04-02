Он обвиняет редакции Forbes Kazakhstan и Ratel.kz в распространении заведомо ложной информации
Обыск в редакции Forbes Kazakhstan проведен полицией после заявления бизнесмена Какимжанова
Фото Жанары Каримовой

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Обыск в редакции Forbes Kazakhstan и задержание заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова проведены полицией города в связи с расследованием по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова, обвиняющего журналистов в распространении заведомо ложной информации о нем, сообщил главный редактор Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов после завершения обыска.

Он сообщил, что сотрудники видели «постановление, что обыск производится по постановлению судьи (суда - V) Алмалинского района по заявлению господина Какимжанова, написанного на Александра Воротилова, моего заместителя». «Даты заявления не было, но само постановление было от 31 марта», - уточнил он.

«Никаких подробностей больше в постановлении не содержится. Теперь мы должны узнавать суть заявления в ДВД, пока мы ничего не знаем. Там не указано, какие (журналистские - V) материалы, что конкретно (стало причиной появления нового заявления - V). Единственное, помимо Александра, там были перечислены наши коллеги из Ratel.kz – Марат Асипов, Сапа Мекебаев и Геннадий Бендицкий, которого уже нет в живых», - сообщил Аукенов.

Он также отметил, что редакция Forbes Kazakhstan исполнила решение суда по иску Какимжанова, вынесенное в прошлом году.

«Всё, что было по старым делам, всё уже закрыто. Исковые требования выполнены: и в части материальной, и по опровержению. По всей видимости, это новое заявление. Для нас (его появление – V) было абсолютным сюрпризом. То, что сегодня произошло – мы этого не ожидали», - сказал Аукенов.

По его информации, полицейские изъяли системный блок Воротилова, «бумаги, которые лежали у него на столе и в столе, произвели опись и уехали в 15.00». «Изначально они собирались устроить обыск (по всей редакции - V), но потом посовещались по телефону и ограничились только его рабочим местом», - уточнил главный редактор Forbes Kazakhstan.

В понедельник днем в Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. Редакции сообщили о том, что задержаны заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова.

Полиция Алматы до сих пор не дала никаких комментариев относительно обысков и задержания журналистов.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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