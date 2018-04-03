Национальная валюта продолжает слабеть после небольшого укрепления в конце прошлой недели
​Тенге ослаб до отметки 320,39 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 320,39 тенге, показав рост на 1,57 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $49,7 млн., показав рост на $41,45 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:15 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $67,78 за баррель. Как писал Reuters, котировки снижались на вечерних торгах понедельника на фоне роста месячного объёма добычи сырья в России, а также из-за неутихающих опасений глобальной торговой войны.

Россия в марте не смогла выполнить обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках пакта ОПЕК+ из-за высокого спроса на газ, при производстве которого растёт добыча газового конденсата, учитываемого в статистических данных добычи нефти.

Минэнерго России сообщило в понедельник, что в марте Россия сократила производство нефти и газового конденсата примерно на 280 тыс. баррелей сутки, что составило 93,4% согласованной в рамках сделки квоты в размере 300 тыс. баррелей в сутки.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) вечером снизилась на 2,35% до 407,3 юаня за баррель.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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