​Тенге ослаб до отметки 320,39 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 320,39 тенге, показав рост на 1,57 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $49,7 млн., показав рост на $41,45 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:15 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $67,78 за баррель. Как писал Reuters, котировки снижались на вечерних торгах понедельника на фоне роста месячного объёма добычи сырья в России, а также из-за неутихающих опасений глобальной торговой войны.

Россия в марте не смогла выполнить обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках пакта ОПЕК+ из-за высокого спроса на газ, при производстве которого растёт добыча газового конденсата, учитываемого в статистических данных добычи нефти.

Минэнерго России сообщило в понедельник, что в марте Россия сократила производство нефти и газового конденсата примерно на 280 тыс. баррелей сутки, что составило 93,4% согласованной в рамках сделки квоты в размере 300 тыс. баррелей в сутки.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) вечером снизилась на 2,35% до 407,3 юаня за баррель.