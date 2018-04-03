​В Казахстане опасаются нашествия саранчи – МСХ

Министерство сельского хозяйства опасается нашествия саранчи, однако в регионах до сих пор не созданы оперативные штабы, и не все акимы выделили необходимые средства на борьбу с ней. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил первый вице-министр Арман Евниев.

«В текущем году прогнозируется распространение вредных организмов и карантинных объектов на площади 5,1 млн. га, в том числе стадных саранчовых вредителей - 1,92 млн. га, болезней зерновых - 2,4 млн. га, нестадных саранчовых - 444 тыс га. Из республиканского бюджета для защитных мероприятий выделено 3,57 млрд. тенге. Конкурсы по закупу пестицидов завершены», - сообщил Евниев.

По его информации, против стадных саранчовых будет привлечено 540 единиц опрыскивающей техники. Определены поставщики по химобработке против саранчовых вредителей в ЮКО и Жамбылской областях, по остальным регионам продолжаются конкурсные процедуры. На оперативный случаи подготовлена резервная техника РГП «Фитосанитария».

«Пик мароккской саранчи ожидается в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. Рекомендуем областям срочно сформировать оперативные штабы», - подчеркнул первый вице-министр.

Особое внимание он попросил обратить на нестадные саранчовые. Для борьбы с ними в текущем году выделено 718,3 млн. тенге, что позволит обработать 408,4 тыс. га.

«По имеющиеся информации на сегодняшний день не все акиматы областей предусмотрели средства на эти цели. Так, акимат Карагандинской области выделил 15,6 млн тенге, что позволит обработать 8,3 тыс. га из 33,7 тыс. га», - указал Евниев.

Кроме того, для пресечения залета стадных саранчовых с приграничных территорий КНР, Узбекистана и Российской Федерации, министерством заключены соглашения о взаимном сотрудничестве по борьбе с саранчовыми.

«С Российской Федерацией согласован совместный план мероприятий на 2018 год», - заключил первый вице-министр.