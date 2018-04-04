Дархан Калетаев назначен министром по делам религий и гражданского общества

Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Дархана Калетаева министром по делам религий и гражданского общества, говорится в распространенном Акордой сообщении.

Другим указом глава государства освободил Калетаева от полномочий депутата сената в связи с переходом на другую работу.

46-летний Дархан Калетаев - выпускник Восточно-Казахстанского госуниверситета и Национальной высшей школы госуправления при президенте. С 2004 по 2005 являлся заведующим социально-политического отдела управления внутренней политики администрации президента, год был заведующим социально-политического отдела администрации президента. После чего также год был заведующим отдела государственного контроля и организационной работы администрации президента.

С января 2007 года по октябрь 2008 являлся заместителем руководителя администрации президента. Позже до ноября 2009 был заместителем председателя народно-демократической партии «Нур Отан». С ноября 2009 года работал управляющим директором фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». В октябре 2016 года был назначен депутатом сената парламента.