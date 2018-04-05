​Тенге торгуется ниже 320 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 319,67 тенге, показав снижение на 0,23 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $54 млн., показав рост на $50 тыс. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $68,36 за баррель. Как писал Reuters, котировки снижались на утренних торгах в среду, но к вечеру сократили потери благодаря информации о сокращении недельных запасов сырья в США. Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США снизились на 3,3 млн. баррелей до 427,3 млн. за неделю к 30 марта, хотя аналитики предсказывали прирост на 246 тыс. баррелей.

Ослабление рынка также сдерживает перспектива продолжительного сотрудничества России и ОПЕК. Россия предварительно обсудила долгосрочный формат сотрудничества со странами-членами ОПЕК и допускает создание новой организации для взаимодействия с нефтеэкспортным картелем, заявил журналистам во вторник министр энергетики России Александр Новак.