13 тысяч камер будет установлено в столице к 1 мая

До 1 мая в Астане будет установлено 13 тысяч видеокамер, что еще больше позволит снизить уровень преступности и ДТП на улицах столицы. Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства в этом году в городе поменяют 45 тысяч уличных фонарей, сообщил в четверг в ходе совещания по дальнейшему развитию столицы аким Асет Исекешев.

«Сейчас реализуется проект ГЧП по безопасности. Первый этап завершен, к 1 мая будет установлено 13 тысяч камер – уже сейчас это показывает снижение преступлений на 30%, ДТП на 18%. Сейчас мы работаем над введением технологии распознавания лица, которые будут установлены во всех автобусах, аэропортах, магазинах для безопасности», - сообщил Исекешев.

Он также сообщил, что в этом году акимат начинает большой проект ГЧП по замене 45 тысяч светильников на энерго-эффективные, с одновременным размещением датчиков через интернет.

«Проект будет реализован до конца 2018 года. Объем инвестиций – три миллиарда тенге», - проинформировал аким.

В целом, по его информации, в 2018-2019 году будут реализованы крупнейшие проекты – это завершение строительства ЛРТ, первый этап газификации столицы, комплекс «Абу-Даби Плаза», строительство - ТЭЦ-3, завершение и реконструкция русла реки Есиль в пределах города и завершение создания системы ливневой канализации.