Строительство мусороперерабатывающего завода в Астане начнется в августе 2018 года

В августе этого года в Астане начнется строительство мусороперерабатывающего завода стоимостью 3,4 млрд тенге. Срок завершения объекта намечен на сентябрь 2019 года. Все это позволит сформировать современную высокотехнологичную систему сбора и захоронения отходов, с глубиной переработки 75%, сообщил в четверг в ходе совещания по развитию столицы глава города Асет Исекешев.

«По переработке мусора определен инвестор, который в прошлом году инвестировал более 1 млрд. тенге на приобретение 30 мусоровозов и 2 000 контейнеров. Запущены 2 цеха по переработке пластика и бумаги. В 2018 году выделяются 5,2 млрд. тенге на модернизацию данной отрасли. Впервые в республике в масштабах всего города будет внедрена система раздельного сбора отходов по фракциям «мокрое» и «сухое». Для этих целей будут приобретены 25 мусоровозов. Более 6 000 контейнеров будут установлены во всех дворах до сентября этого года. Глубина переработки отходов достигнет 30%», - сообщил Исекешев.

Он также рассказал, что по итогам конкурса определена французская технология по переработке отходов путем компостирования пищевой фракции, которая была представлена на выставке «ЭКСПО-2017».

«Строительство завода стоимостью 3,4 млрд. тенге начнется в августе этого года и завершится в сентябре 2019 года. Технология позволит переработать 180 тысяч тонн органики, или 50% отходов от общего объема», - подчеркнул аким.