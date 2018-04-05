В Алматы 300 человек эвакуированы из жилого дома из-за пожара

В Алматы загорелись балконы пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Кокжиек. Предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, эвакуировано 300 человек, сообщает пресс-служба комитета по ЧС.

«В 16:03 на пульт дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы поступила информация о загорании балконов пятиэтажного жилого дома. Первые расчеты на место прибыли в 16:11, на момент прибытия пожарных подразделений огнем был охвачен фасад здания», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, огнем охвачены балконы с 1 по 5 этаж, предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Также кровля полностью охвачена огнем. Эвакуировано 300 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Силы и средства направлены по второму рангу вызова. Сейчас на месте задействовано порядка 70 человек пожарных и более 20 единиц техники службы пожаротушения Алматы.

АПД: Официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщила, что пожар локализован в 17:44.