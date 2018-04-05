Из 200 камер наружного наблюдения «Сергек» работает всего 29

Из 200 камер наружного наблюдения «Сергек», которые установлены в столице, работают всего 29, заявил в четверг в ходе совещания по развитию Астаны президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, если поставлено 200 камер, то все они должны работать. Кроме того, он поручил разобраться с парковками.

«Аким много проговорил всем, что Астана – «умный город». Провели наблюдение «Сергек». А из 200 камер работают только 29. Прокукарекали, а ничего нет», - возмутился Назарбаев.

При этом он признал, что есть общие достижения по снижению количества ДТП и так далее, однако, подчеркнул президент, «если 200 камер поставили, 200 должны работать».

Говорил президент и о парковках: «Парковки у нас - это давным-давно притча во языцех. Бульвар «Нуржол» - полный, возле дома правительства и перед самим акиматом. О чем говорить? У тебя перед глазами, в окно посмотришь – такой бардак», - показал Назарбаев акиму Астаны Асету Исекешеву фотографию парковки у акимата.

«Нурсултан Абишевич, это, наверное, было какое-то крупное совещание», - покраснев, ответил Исекешев.

«Поймали тебя, да?», - рассмеялся президент.

«В этом году начинается проект строительства парковки перед акиматом, перед ЦУМом на две тысячи мест, подземный. Возле бульвара «Нуржол» будет внедряться проект платной парковки», - начал рассказывать Исекешев.

На что президент тут же подчеркнул, что «в целом нам надо что-то делать по городу с этими парковками».

«Везде новых застройщиков заставлять строить обязательные подземные парковки. Есть города намного больше, чем Астана, они же выходят как-то из положения. Деньги не берете за парковки. Пусть платят. Если у него деньги на мерседес есть, пусть платит за стоянку. За каждый час, сколько часов стояло. Нет – лепить бумажки и штрафовать. Самым суровым образом. Тогда будет порядок», - заявил Назарбаев.

Только в таком случае, по его мнению, больше граждан пересядут на автобусы. Правда, отметил он, «автобусы должны быть нормальные».