​Суд проведёт разбирательства о блокировке Ratel.kz 17 апреля

Медеуский районный суд назначил судебные разбирательства о блокировке Ratel.kz на 17 апреля. По итогам беседы во вторник судья удовлетворила несколько ходатайств адвокатов Ratel.kz по предоставлению сведений о выполнении необходимых правовых процедур, которые предшествуют решению о блокировке интернет-ресурсов.

По словам адвоката Алматинской городской коллегии адвокатов Ларисы Достоваловой, сегодня в суде продолжались подготовительные мероприятия к судебным слушаниям по гражданскому иску о блокировке Ratel.kz. «(До сегодняшнего дня – V) у нас было даже не досудебное рассмотрение спора и не предварительное заседание, а только две беседы (с судьёй – V). Соответственно, сейчас решаются процедурные вопросы, собираются документы и доказательства», - пояснила она.

По итогам второй беседы суд удовлетворил несколько ходатайств представителей Ratel.kz. Первое из них касалось привлечения к процессу третьих лиц – сына и несовершеннолетней дочери Геннадия Бендицкого, за которым было зарегистрировано доменное имя Ratel.kz. Они являются его наследниками и споры вокруг издания, по словам Достоваловой, затрагивают их интересы. В частности, они не могут использовать товарный знак Ratel.kz, хотя у ресурса остаются рекламные контракты и обязательства перед заказчиками.

Суд также удовлетворил просьбу стороны ответчика, адресованную к прокуратуре Медеуского района, о предоставлении материалов по законности блокировки доменов Ratel.kz и Barbosyk.kz из-за того, что аппаратно-программный комплекс с ними находится вне Казахстана.

Ещё одно ходатайство, частично удовлетворённое судьей Гульмирой Бейсеновой, касалось предоставления подтверждений того, что прокуратура обращалась в уполномоченный орган с предписаниями после обнаружения нарушений законодательства со стороны Ratel.kz. Согласно правилам регистрации и пользования доменными именами, после получения предписаний уполномоченный орган – министерство информации и коммуникаций – должен был в течение дня провести проверку нарушений и написать о результатах регистранту. «И если бы они этого не сделали и не выполнили, тогда по закону можно было бы обращаться с иском», - пояснила Достовалова.

«По нашему мнению на дату подачи иска и рассмотрения этого дела таких документов нет. Соответственно, мы их истребовали, сославшись на действующее законодательство, и суд удовлетворил его, но частично. Потому что представитель истца – прокуратура Медеуского района – сказала, что материалы по анализу нарушения законодательства они предоставлять не могут, потому что это закрытая информация – для внутреннего пользования. В этой части судья оставила вопрос открытым, а по остальным документам – как проводилась проверка, где и как – она удовлетворила», - объяснила адвокат.

Она также подчеркнула, что отклонённое ходатайство о переносе слушаний в специализированный межрайонный экономический суд было для них не самым главным. Судья отклонила его потому, что представитель прокуратуры Медеуского района Алибек Айтжанов указал на факт разрыва трудовых отношений с главным редактором Маратом Асиповым. Он, по словам Айтжанова, произошёл после смерти Бендицкого – владельца ИП, под которым осуществляло деятельность издание Ratel.kz.

«Вне зависимости от того, в каком суде это будет рассматриваться, главное, чтобы всё рассматривалось компетентно, с изучением всех представленных документов, было вынесено правосудное решение. Судья, оглашая резолютивную часть постановления, указала, что если мы не согласны с подсудностью – а мы с ней не согласны – то мы имеем право указать это в нашей жалобе, если решение будет вынесено неверно», - пояснила Достовалова.

30 марта Медеуский районный суд вынес решение о блокировке сайта после рассмотрения иска районного прокурора к главному редактору Ratel.kz Марату Асипову. Вскоре редакция ресурса заявила, что суть искового заявления остаётся для неё неизвестной. Ресурс был недоступен с 19 марта из-за того, что данные о его регистрации не соответствовали действительности – сайт был зарегистрирован на имя покойного журналиста Геннадия Бендицкого. По этой причине сотрудники Ratel.kz решили зарегистрировать другое доменное имя, которое также было заблокировано.

Первое заседание суда по иску районного прокурора к главному редактору Ratel.kz было назначено на 5 апреля. Однако в тот день прошла первая беседа адвоката издания с судьёй, представителем районной прокуратуры и сотрудником министерства и информации Казахстана.

«Насколько я знаю, редакция утверждает, что прокуратура несколько неправильно трактовала требования законодательства о СМИ, поскольку она сначала должна была вынести предписание об устранении нарушений. И только если нарушения не были бы устранены, сайт можно было закрывать. Сайт же был закрыт дважды – по требованию комитета по информационной безопасности министерства аэрокосмической промышленности и затем по заявлению Медеуского суда. Причём редакция не была о поставлена об этом в известность», - пояснял тогда журналист Ratel.kz Вадим Борейко.