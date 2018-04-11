Законопроект «О валютном регулировании» в первом чтении одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О валютном регулировании и валютном контроле», а также сопутствующие ему поправки. Как заявил депутатам председатель Нацбанка Данияр Акишев, документами предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима, что обеспечивает исполнение международных обязательств, принятых Республикой Казахстан в рамках интеграционных объединений и членства в международных организациях без возложения дополнительной нагрузки на граждан и субъекты бизнеса.

По информации Акишева, законопроект содержит пять основных блоков. В частности, филиалы иностранных организаций, работающие на территории Казахстана, будут признаны резидентами страны. Их сегодня зарегистрировано 4,5 тысячи, а после полного вступления Казахстана в ВТО, «ожидается значительное увеличение их количества». Все это приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что «не соответствует национальным интересам».

«В этой связи, предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими компаниями на тенге. Изменения не затрагивают компании, деятельность которых регулируется соглашениями, заключенными от имени государства. Они останутся в статусе нерезидента», - пояснил глава Нацбанка, отметив, что данные поправки позволят обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций.

Кроме того, документом расширяется охват валютных операций трансграничного характера. В частности, законопроект предусматривает расширение охвата валютных операций мониторингом с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях.

«Сложные режимы регистрации и уведомления будут отменены. Вместо них вводится единая учетная регистрация валютных договоров. Критерием для учетной регистрации будет сумма и предмет договора. В этих условиях банкам не потребуется определять какой режим валютного регулирования, регистрация или уведомление, распространяется на валютную операцию. Поэтому сократятся сроки обслуживания банками платежей по валютным операциям», - объяснил Акишев.

Вместе с тем Нацбанк планирует усилить противодействие выводу денег из страны. Для этого будет введен перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег, а также регулятор будет осуществлять «активное взаимодействие с органом государственных доходов, в том числе информационное».

«Законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащую банковскую тайну, комитету государственных доходов», - рассказал еще об одном новшестве Акишев.

Также законопроектом предоставляется право небанковским обменным пунктам на покупку и продажу золотых минислитков, выпущенных Нацбанком, а в понятие «валютные операции» включены передача валютных ценностей в доверительное управление либо на основании договора об оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот. Кроме того, профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставлено право покупать и продавать безналичную иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.

«Указанные поправки направлены на расширение инвестиционных возможностей физических лиц, а также способствуют развитию конкуренции на внутреннем валютном рынке», - считает Акишев.

При этом он отметил, что в случае принятия законопроекта субъектам бизнеса потребуется время на приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Соответственно, законопроект будет введен в действие с 1 июля 2019 года.