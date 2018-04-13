В Минэнерго объяснили повышение цены на дизтопливо для аграриев

В Минэнерго объяснили повышение цен на дизтопливо для проведения весенне-полевых работ. Как заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента развития нефтяной промышленности ведомства Куаныш Кудайбаргенов, аграриям никто и не обещал, что в апреле цены на дизтопливо будут такими же, как и в марте. И вообще, в Казахстане нет законодательной нормы о продаже более дешевого топлива крестьянам, это всего лишь «джентельменское соглашение» между участниками рынка.

«Что касается обеспечения дизельного топлива для весенне-полевых работ, было выделено 375 тысяч тонн дизтоплива. На сегодняшний день уже отгружено порядка 120 тысяч тонн, это более 30% от общего объема. Что касается цены, то в марте при среднерыночной цене дизтоплива 167 тысяч тенге за тонну на выходе с НПЗ, это порядка 140 тенге за литр, рекомендуемая цена для аграриев составила 156 тысяч тенге за тонну, это порядка 130 тенге за литр. То есть, таким образом цена для СХТП была снижена на 11 тысяч тенге за тонну или на 10 тенге за литр», - рассказал Кудайбергенов.

Что касается апреля, то, по его словам, увеличение цен на топливо, как в России, так и в Казахстане произошло на фоне роста потребления топлива в различных отраслях экономики строительства, роста транзитного транспорта, ГМК и так далее. В итоге, среднерыночная цена в апреле на внутреннем рынке составила 179 тысяч тенге за тонну – рост произошел на 8 тысяч тенге за тонну. При этом отпускная цена на дизтопливо для аграриев, которая была рекомендована, составила 161 тысячу тенге за тонну на выходе с НПЗ или порядка 134 тенге за литр.

«В целом скидка, которую давали нефтяники аграриям, составила 12 тысяч тенге за тонну или 16 тенге за литр. Вышеуказанная цена была согласована с МСХ и был подписан меморандум между Минсельхозом и Минэнерго. Информация была доведена дот всех компаний, осуществляющих поставку топлива для аграриев», - заверил директор департамента.

Вместе с тем, подчеркнул он, при составлении графика отгрузок на март, госорганы проводили неоднократные переговоры по ценообразованию с аграриями, и все были предупреждены, что цены могут вырасти.

«Всех предупредили, что цену мы утверждаем на март. Сами понимаете, у нас рынок ГСМ в настоящий момент достаточно волатильный. И никто не мог гарантировать и давать какие-то обязательства на долгосрочные перспективы», - заявил Кудайбергенов.

Он также отметил, что законодательной меры по утверждению удешевленных цен на дизтопливо для весенних и осенних полевых работ в Казахстане не существует. Удешевленное топливо «определяется путем джентельменского соглашения между игроками рынка, устанавливается добровольно».