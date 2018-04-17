​Тенге укрепился до 328,4 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $91,5 млн., показав снижение на $14,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

Как писал Reuters, в понедельник рубль в основном демонстрировал отрицательную динамику на ожиданиях введения новых санкций в отношении России из-за поддержки сирийского руководства. Накануне о возможности этого действия заявила посол США при ООН Никки Хейли. О введении санкций должен будет заявить министр финансов США. Однако министры иностранных дел стран Европейского союза пока не стали присоединяться к решению США, хотя и выразили поддержку авиаударам, которые были нанесены по сирийским объектам в субботу. После этой новости рубль кратковременно подорожал до сессионного пика 61,64 рубля за доллар. С начала этой недели и до конца месяца поддержку рублю может оказать начало налогового периода. Пик его придётся на 25 апреля. Одновременно с этим, Центробанк России с 9 апреля приостановил ежедневную покупку валюты для Минфина, тем самым убрав небольшой, но стабильный фактор давления на рубль.

На 11:30 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $71,7 за баррель. По данным Reuters, котировки показывали некоторое ослабление в течение торгов в понедельник, но уже к вечеру восстановили потери. Давление на рынок оказывали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые показали, что число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на 7 единиц до 815. Среди других причин понижательной динамики аналитики называют снижение градуса напряжённости вокруг Сирии.