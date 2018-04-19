Ведомство приостановило масштабную блокировку IP-адресов
Роскомнадзор пока не нашёл эффективных способов блокировки Telegram
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В Роскомнадзоре 18 апреля прошло совещание с представителями крупнейших операторов связи, главной темой которого стала блокировка Telegram. На мероприятии обсуждались более эффективные способы борьбы с мессенджером, сообщает Коммерсант со ссылкой на несколько источников в отрасли.

По данным собеседников российского издания, в итоге на рабочем совещании никаких решений принято не было. В пресс-центре Роскомнадзора настаивают, что информация о проведении совещания с операторами по теме блокировки Telegram «не соответствует действительности».

«18 апреля Роскомнадзор изменил тактику. Темпы блокировки мессенджера снизились, в реестр добавлено лишь около 130 тыс. адресов американского облачного сервиса DigitalOcean», - пишет издание со ссылкой на гендиректора хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филиппа Кулина.

Коммерсант напоминает, что блокировка мессенджера началась 16 апреля, но Telegram уклоняется от неё, меняя IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. В итоге 16–17 апреля в черный список Роскомнадзора попали почти 20 млн. IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые использовал Telegram. Это вызвало, в том числе, блокировку случайных сайтов.

Как пишут Ведомости, сложность с блокировкой Telegram заключается в том, что ряд крупных российских операторов используют устаревший метод фильтрации, считает гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин. И чем больше записей внесено в черный список, тем выше риск отказа в обслуживании. «Во избежание сбоев провайдеры вручную ограничивают количество фильтруемых подсетей, что не лучшим образом сказывается на качестве фильтрации», – рассказал он.

Минимальные затраты Telegram на обход блокировок сооснователь Zello Алексей Гаврилов оценил в $5000 в день. У самого Zello на разных этапах они составляли от $10 о $70. При этом Роскомнадзор не несет никаких затрат по блокировке мессенджера.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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