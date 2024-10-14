Казахстан договорился с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса в стране

Это необходимо для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев провел встречи с Торговой палатой США и представителями Meta и Apple. Как сообщила пресс-служба министерства, на встречах обсуждались вопросы безопасности данных, борьбы с фейковыми аккаунтами и защиты пользователей.
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