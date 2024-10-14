Казахстан договорился с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса в стране

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев провел встречи с Торговой палатой США и представителями Meta и Apple. Как сообщила пресс-служба министерства, на встречах обсуждались вопросы безопасности данных, борьбы с фейковыми аккаунтами и защиты пользователей.

«В соответствии с нашим законодательством интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом», - сообщил Мадиев.

Он добавил, что министерство уже активно сотрудничает с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. А сейчас начинает работу с Meta по борьбе с мошенническими схемами.

В Минцифрового развития заверили, что продолжат работу с международными партнерами для создания надежной инфраструктуры, которая обеспечит безопасность казахстанцев на цифровых платформах.

В свою очередь представители Meta на встрече с министром сообщили, что за последний квартал платформа заблокировала 1,2 млрд фейковых аккаунтов по всему миру, используя технологии искусственного интеллекта.