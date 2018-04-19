Перечень заболеваний, при которых могут освободить от уголовной ответственности, планируют пересмотреть в Казахстане

В Генеральной прокуратуре планируют пересмотреть перечень заболеваний, при наличии которых подсудимых могут освободить либо смягчить наказание. Об этом в четверг в ходе брифинга в надзорном органе сообщил начальник службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Кайрат Жакипбаев.

«Сегодня на коллегии ставился вопрос о том, чтобы пересмотреть перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от наказания. Этот перечень давно не пересматривался и поэтому вопрос об актуализации стоит», - заявил Жакипбаев.

В качестве примера он привел первую и вторую степень онкологии, которые «не являются причиной для освобождения от наказания».

«Мы сейчас ставим вопрос о пересмотре списка в целях смягчения в зависимости от состояния осужденного», - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

В целом, по его информации, в прошлом году в колониях страны скончалось порядка 140 лиц - «в основном, по болезни». На протяжении последних пяти лет смертность находится в пределах 140-150 осужденных в год.