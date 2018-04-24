Мир за ночь. 23-24 апреля 2018 года

Кэтрин, герцогиня Кембриджская родила третьего ребенка, как сообщили в Кенсингтонском дворце, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Спустя несколько часов после родов она вместе со своим супругом принцем Уильямом и новорожденным сыном вышла к публике. Тем временем в Бельгии вынесли приговор единственному выжившему подозреваемому в теракте в Париже в ноябре 2015 года — Салах Абдеслам приговорен в 20 годам за участие в перестрелке с полицией. После суда его доставили во Францию для судебного процесса по делу о теракте.

Герцогиня Кембриджская родила третьего ребенка – мальчика. О появлении на свет третьего ребенка в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон стало известно накануне в 13:01 по лондонскому времени, сообщает Русская служба ВВС.

Как и в прошлые два раза, роды прошли в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне. Новорожденный весит 3,8 кг. Его имя еще неизвестно. Уже вечером, проведя несколько часов в клинике Сент-Мэри, герцогиня покинула учреждение в сопровождении супруга, принца Уильяма, и с новорожденным сыном на руках.

Герцогиня Кембриджская и новорожденный чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Салах Абдеслам, единственный выживший подозреваемый в участии в теракте в Париже в 2015 году, приговорен в Бельгии к 20 годам заключения за участие в перестрелке, которая привела к его аресту, пишет Русская служба ВВС.

28-летний Абдеслам и его сообщник – 24-летний Софиэн Аяри были признаны виновными в покушении на убийство по террористическим мотивам и приговорены к 20 годам заключения. Это максимальный срок заключения, о котором просила сторона обвинения. В 2016 году Аяри и Абдеслам открыли огонь по полицейским, которые пришли к ним в квартиру с обыском.

Сейчас Абдеслам содержится в тюрьме во Франции, где он должен предстать перед судом по обвинению собственно в участии в теракте в Париже. Он отказался отвечать на вопросы брюссельского судьи, а затем также отказался присутствовать в зале суда, так же как и его сообщник Аяри.

Судья Мари Франс Кётген сказала, что нет никаких сомнений в том, что подсудимые были радикализованы.

«Их намерения ясны, учитывая, какое именно оружие они использовали, сколько было выпущено пуль, и глядя на ранения полицейских. Лишь благодаря профессионализму полицейских удалось избежать гораздо худшего», – сказала судья.

Страны G7 договорились создать специальную группу, которая будет заниматься наблюдением за поведением России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на саммите G7, который проходит в канадском городе Торонто, пишет «Коммерсант».

«Мы очень много говорили о России вчера и решили сделать одну вещь. Мы собираемся создать специальную группу G7, которая будет следить за поведением России», – сообщил Джонсон.

По словам министра, в поле зрения группы будет деятельность России в киберпространстве, распространение дезинформации, а также «возможные попытки убийства».

Борис Джонсон напомнил, что 28 стран поддержали Лондон после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которое произошло 4 марта. Ранее британские СМИ рассказали, что следователям, которые расследуют покушение на Скрипалей, удалось установить имя предполагаемого отравителя. Со ссылкой на заявление 59-летнего сотрудника ФСБ Бориса Карпичкова им был назван бывший сотрудник российской разведки, известный как Михаилс Савицкис.

Цена за баррель нефти марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года превысила $75, сообщает «Коммерсант». В 00:22 по времени Астаны цена июньских фьючерсов на североморскую Brent выросла на 1,34% до $75,04 за баррель, а июньских фьючерсов на марку WTI — до $68,97 за баррель.

Как пишет издание, на рост котировок влияет, в том числе, обострение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, новости о гибели лидера йеменских хуситов — главы Высшего политического совета Йемена Салеха ас-Саммада в результате авиаудара ВВС Саудовской Аравии.

Также сегодня стало известно, что в феврале 2018 года Саудовская Аравия обогнала Россию по добыче нефти. Россия удерживала первое место 11 месяцев, производя примерно 9,533 млн баррелей в сутки. В феврале 2018 года добыча Саудовской Аравии выросла примерно до 9,982 млн баррелей в сутки, что позволило ей выйти на первое место по нефтедобыче в мире.

Лидер армянских протестов Никол Пашинян заявил, что оппозиция намерена провести переговоры с временным исполняющим обязанности премьер-министра страны Кареном Карапетяном в среду, 25 апреля, пишет «Коммерсант».

«В среду утром, в 11:00, мы продолжим переговоры с властями, врио премьера Кареном Карапетяном о передаче власти без потрясений», – сообщил Пашинян.

Никол Пашинян, арестованный накануне по обвинению в организации массовых беспорядков, был освобожден из СИЗО сегодня днем. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Серж Саргсян, отставки которого добивалась оппозиция, заявил о своем уходе с поста.

«Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», – заявил Серж Саргсян. После этого временным исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Карен Карапетян, а президент Армении Амен Саркисян принял отставку правительства.

Выступая на митинге своих сторонников, Никол Пашинян заявил, что первый этап объявленной им ранее «бархатной революции» завершен. Ожидается, что после митинга на площади Республики состоится рок-концерт, а завтра в 14:00 демонстранты возложат цветы к мемориалу жертв геноцида армян.

Жертвами наезда на пешеходов в канадском Торонто стали 10 человек, еще 15 получили ранения, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о 9 погибших и 16 пострадавших.

В понедельник, 23 апреля, микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7, который проходит в столице Канады с 21 по 23 апреля, могли стать целью атаки.



