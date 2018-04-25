​Тенге держится на уровне 326,6 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 326,6 тенге, показав рост на 0,84 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $45,05 млн., показав снижение на $141,9 тыс. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:15 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $73,87 за баррель. По данным Reuters, во вторник котировки поднимались выше $75 за баррель, достигнув максимума ноября 2014 года. Основанием для этого стало достижение баланса между спросом и предложением. Рынок поддерживает дисциплинированность производителей, участвующих в пакте ОПЕК+, хороший спрос и некоторая стабилизация в международной политике, считают аналитики. В фокусе внимания инвесторов остаются данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Как писал Reuters, во вторник рубль показал укрепление на фоне продолжения налогового периода и цене на нефть, близкой к 3,5-летним максимумам. Однако дальнейший рост сдерживается покупками валюты Центробанком России при сохраняющемся нежелании участников рынка направлять средства в рискованные активы перед майскими выходными.