В Алматы более 100 внедорожников будут изъяты за неуплату налога. Это решение было принято совместно с судебными исполнителями во вторник. С 1 мая текущего списки должников по налогу на транспортные средства будут опубликованы в СМИ, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным управления госдоходов по Медеускому району, на сегодняшний день в районе задолженность по налогу на транспортные средства составляет 881 миллион тенге, в том числе 238 миллионов тенге приходится хозяевам 123 элитных внедорожников. У одного из владельцев внедорожника японского производства с объемом двигателя свыше 4 тысяч кубических сантиметров, задолженность составляет с учетом пени 2,8 миллиона тенге.

«В отношении должников были применены все меры по взысканию задолженности, в том числе ограничение выезда за пределы Республики Казахстан, наложение ареста на банковские счета. Однако данные меры не принесли должных результатов. В связи, с чем 24 апреля совместно с судебными исполнителями было принято решение в рамках законодательства изымать автомобили должников», — говорится в сообщении.

За первый день работы изъято пять внедорожников, они водворены на штрафную стоянку. В случае непогашения задолженности в ближайшее время автомобили будут реализованы в счет погашения задолженности. Судебными исполнителями готовятся также материалы в судебные органы по временному приостановлению действия водительских удостоверений.

«С 1 мая текущего списки должников по налогу на транспортные средства будут опубликованы в СМИ, так как налоговая задолженность физических лиц не является налоговой тайной. Необходимо отметить, что в списке имеются известные люди в Казахстане», — добавили в управлении.