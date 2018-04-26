Нацбанк ведет переговоры с банками, которые раскритиковал президент - Акишев

«Глава государства очень четко высказался по ситуации в отдельных банках и был, на мой взгляд, очень четкий призыв к акционерам этих институтов и менеджменту о том, что они должны быть сами заинтересованы в том, чтобы их финансовые институты, которые находятся под их контролем, работали стабильно. В этих условиях мы сейчас с акционерами всех этих банков встречаемся периодически и постоянно с тем, чтобы они выработали план мероприятий либо предпринимали конкретные действия в настоящий момент по поддержанию ликвидности в этом банке и по увеличению финансовой стабильности этих институтов», - сказал Акишев журналистам в кулуарах сената.

По его словам, «переговоры с акционерами этих институтов до сих пор еще идут».

«Акционеры заинтересованы в сохранении своих финансовых институтов и предпринимают необходимые усилия. Мы, как надзорный орган, естественно должны посмотреть насколько этих усилий будет достаточно для того, чтобы этот финансовый институт продолжал свою деятельность», - заключил Акишев.

18 апреля выступая на совещании в Акорде по итогам работы Нацбанка, Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка - Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki - имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими».